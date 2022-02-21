Роберто Баджо: «Никогда не забуду тот промах на Пасадене»

Легендарный итальянский нападающий Роберто Баджо отметил на днях свой 55-й день рождения, в связи с чем Хвостик дал интервью, в котором вспомнил основные вехи своей карьеры и рассказал о планах на будущее. Разумеется, спросили его и про 1994 год, когда ведомая Баджо сборная Италии остановилась в одном шаге от золотых медалей после промаха самого Роберто в серии послематчевых пенальти. Баджо дал понять, что этот момент и по сей день стоит перед его глазами.

- О чем я сожалению? О том, о чем не могу забыть. О том незабитом пенальти на Пасадене. Годы проходят очень быстро. Раньше мне так не казалось. У меня много друзей во всем мире и я получил неожиданно много сообщений. Приятно, что даже спустя годы обо мне помнят и пишут с любовью, хотя уже сколько лет я не играю, - заявил Баджо, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.