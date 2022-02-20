Наставник «Фиорентины»: «Я был очень обеспокоен уходом Влаховича, переживал, что некому будет забивать»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно высказался по поводу ухода лучшего бомбардира команды Душана Влаховича в «Ювентус». После победы над «Аталантой» специалист заявил, что все его пессимистичные прогнозы не сбылись.

«Я был очень обеспокоен уходом Влаховича, переживал, что некому будет забивать. Но, наши фланги атаки доказали, что они могут действовать по-другому и быть эффективными около чужих ворот, заменяя нашу главную фигуру впереди. Также должен признать, что меня приятно удивляет Пёнтек, он хорошо понимает наши требования», - сказал Итальяно во время флэш-интервью.