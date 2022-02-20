«Ювентус» продолжает активно изучать возможность подписания лидера «Ромы» Николо Дзаньоло. Слухи о возможном переезде футболиста в Турин начали появляться еще в январе, а сейчас уже всплывает информация о деталях потенциальной сделки.

Как свидетельствует итальянский журналист Даниэле Лонго, «Ювентус» оптимистично настроен на предстоящие переговоры с римлянами и самим полузащитником. В клубе верят, что им не составит особого труда оформить трансфер летом. На это повлияли недавние высказывания агента Дзаньоло, который намекнул на нежелание продлевать контракт с «Ромой».

Также источник сообщает, что «Ювентус» со следующего сезона намерен взять на курс на омоложение состава, сделав ставку на перспективных итальянских игроков.