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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» оптимистично настроен на переговоры по Дзаньоло слухи

20 Февраля 2022 • 21:41 Комментировать
Эмполи
...
Ювентус
26.02 20:00

«Ювентус» продолжает активно изучать возможность подписания лидера «Ромы» Николо Дзаньоло. Слухи о возможном переезде футболиста в Турин начали появляться еще в январе, а сейчас уже всплывает информация о деталях потенциальной сделки.

Как свидетельствует итальянский журналист Даниэле Лонго, «Ювентус» оптимистично настроен на предстоящие переговоры с римлянами и самим полузащитником. В клубе верят, что им не составит особого труда оформить трансфер летом. На это повлияли недавние высказывания агента Дзаньоло, который намекнул на нежелание продлевать контракт с «Ромой».

Также источник сообщает, что «Ювентус» со следующего сезона намерен взять на курс на омоложение состава, сделав ставку на перспективных итальянских игроков.

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Евро-Футбол.Ру,
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