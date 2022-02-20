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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини назвал арбитра матча с «Фиорентиной» «сумасшедшим» - после этого тренера удалили

20 Февраля 2022 • 20:26 Комментировать
Фиорентина
1:0
Аталанта
окончен

Поединок между «Фиорентиной» и «Аталантой» в рамках Серии А обернулся настоящим скандалом – на 61-й минуте бригада арбитров при помощи комнаты VAR отменила гол Руслана Малиновского из-за офсайда. Данное решение вызвало шквал критики, а наставник клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини в этом же эпизоде не сдержал своих эмоций.

Итальянский специалист яростно высказывал свое недовольство, назвав судью встречи «сумасшедшим», после чего увидел перед собой красной карточкой. Подобными деталями инцидента поделились журналисты DAZN. По окончании матча Гасперини также отказался общаться с прессой.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини
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окончен Фиорентина 1:0 Аталанта 2.55 3.50 2.70
окончен Венеция 1:1 Дженоа 2.55 3.20 2.85
Идет 39 минута Интер Милан 0:2 Сассуоло 1.30 5.70 9.50
20.02  22:45 Удинезе ... Лацио 3.40 3.60 2.14
21.02  21:00 Кальяри ... Наполи 5.00 4.40 1.62
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