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Чемпионат Италии. Серия А

​Инсинье травмировался на тренировке

20 Февраля 2022 • 19:18 Комментировать
Кальяри
...
Наполи
6.00 4.30 1.53
21.02 21:00

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье угодил в лазарет. Капитан неаполитанской команды получил травму на воскресной утренней тренировке и пропустит матч Серии А против «Кальяри», который состоится в понедельник. Об этом сообщил журналист Клаудио Руссо на своей страничке в «Твиттере».

В сезоне 2021/2022 Лоренцо Инсинье провёл за «Наполи» 24 матча. На счету нападающего семь забитых голов и шесть результативных передач на партнёров.

Напомним, что по завершению нынешнего сезона Лоренцо Инсинье покинет родной «Наполи» и переберётся в «Торонто». Об этом уже было объявлено официально.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Лоренцо Инсинье
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Идет 39 минута Интер Милан 0:2 Сассуоло 1.30 5.70 9.50
20.02  22:45 Удинезе ... Лацио 3.40 3.60 2.14
21.02  21:00 Кальяри ... Наполи 5.00 4.40 1.62
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