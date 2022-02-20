​Инсинье травмировался на тренировке

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье угодил в лазарет. Капитан неаполитанской команды получил травму на воскресной утренней тренировке и пропустит матч Серии А против «Кальяри», который состоится в понедельник. Об этом сообщил журналист Клаудио Руссо на своей страничке в «Твиттере».

В сезоне 2021/2022 Лоренцо Инсинье провёл за «Наполи» 24 матча. На счету нападающего семь забитых голов и шесть результативных передач на партнёров.

Напомним, что по завершению нынешнего сезона Лоренцо Инсинье покинет родной «Наполи» и переберётся в «Торонто». Об этом уже было объявлено официально.