​Представители «Аталанты» отказались от общения с журналистами из-за решения ВАР

Представители «Аталанты» отказались от общения с журналистами после поражения от «Фиорентины» (0:1), что, судя по всему, связано с решением ВАР. В средине второго тайма мяч побывал в сетке ворот «фиалок» после удара Руслана Малиновского, но гол не был засчитан, поскольку видеоассистент усмотрел активный офсайд у Ханса Хатебура.

Джан Пьеро Гасперини, главный тренер «Аталанты», после отмены гола был удалён со скамейки за споры.

Football Italia отмечает факт нарушения протокола работы ВАР – видеоассистент не подозвал к монитору главного рефери для оценки эпизода за предмет того, влиял Хатебур на ситуацию или нет.