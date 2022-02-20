Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» назвал сроки отсутствия Дибалы

20 Февраля 2022 • 18:47 Комментировать

Пауло Дибала в пятницу угодил в лазарет «Ювентуса» по ходу матча чемпионата Италии против «Торино». В воскресенье нападающий прошёл медицинское обследование, которое подтвердило мышечную травму. На восстановление Дибале понадобится приблизительно 10 дней. Информация размещена на сайте «старой синьоры».

Также около 10 дней на восстановление будет нужно защитнику Даниэле Ругани. Он тоже прошёл обследование.

Таким образом, Пауло Дибала и Даниэле Ругани точно не помогут «Ювентусу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала». Команды сыграют в Испании в ближайший вторник, 22 февраля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала Даниэле Ругани
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Фиорентина 1:0 Аталанта 2.55 3.50 2.70
окончен Венеция 1:1 Дженоа 2.55 3.20 2.85
20.02  20:00 Интер Милан ... Сассуоло 1.40 5.40 7.20
20.02  22:45 Удинезе ... Лацио 3.40 3.60 2.14
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Февраля
19:01 · Италия. Серия А
«Дженоа» продолжает коллекционировать ничьи
18:53 · Италия. Серия А
​Представители «Аталанты» отказались от общения с журналистами из-за решения ВАР
18:47 · Италия. Серия А
​«Ювентус» назвал сроки отсутствия Дибалы
18:36 · Италия. Серия А
​Игроку «Милана» грозит суд, его питбуль убил другую собаку
16:36 · Италия. Серия А
«Фиорентина» без Кокорина снова обыграла «Аталанту» без Миранчука 1
16:35 · Италия. Серия А
​Моуринью после удаления: «Я борюсь за фанатов «Ромы»
16:01 · Италия. Серия А
​Депай поможет перейти в один из итальянских топ-клубов слухи
15:12 · Италия. Серия А
​Агент поделился новостями о состоянии Миранчука
14:26 · Италия. Серия А
​Дибала приехал на обследование 1
12:34 · Англия. Премьер-лига
​Мората может вернуться в АПЛ слухи
11:41 · Англия. Премьер-лига
​Фабиан Руис может оказаться в АПЛ слухи
06:20 · Италия. Серия А
Квальярелла: «Меньше слов, больше дела»
01:34 · Италия. Серия А
Пиоли: «Какое разочарование!»
00:43 · Италия. Серия А
«Милан» едва не проиграл 20-й команде лиги 3
19 Февраля
22:15 · Италия. Серия А
«Салернитана» - «Милан» - 2:2 (закончен)
Все новости
Рекомендуем