​«Ювентус» назвал сроки отсутствия Дибалы

Пауло Дибала в пятницу угодил в лазарет «Ювентуса» по ходу матча чемпионата Италии против «Торино». В воскресенье нападающий прошёл медицинское обследование, которое подтвердило мышечную травму. На восстановление Дибале понадобится приблизительно 10 дней. Информация размещена на сайте «старой синьоры».

Также около 10 дней на восстановление будет нужно защитнику Даниэле Ругани. Он тоже прошёл обследование.

Таким образом, Пауло Дибала и Даниэле Ругани точно не помогут «Ювентусу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала». Команды сыграют в Испании в ближайший вторник, 22 февраля.