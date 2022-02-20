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Чемпионат Италии. Серия А

​Игроку «Милана» грозит суд, его питбуль убил другую собаку

20 Февраля 2022 • 18:36 Комментировать

Защитнику «Милана» Тео Эрнандесу грозит суд из-за инцидента, который произошёл в пятницу днём. Как сообщает Il Giornale di Olgiate, футболист открыл ворота, чтобы выгнать со двора машину. В этот момент питбуль Эрнандеса выбежал на улицу, где убил пинчера, которого выгуливала соседка. 73-летняя женщина отчаянно пыталась спасти свою собаку. Она бросила её на крышу припаркованного автомобиля, но разъярённый питбуль стащил животное на землю через поводок.

Теперь Тео Эрнандесу могут предъявить обвинения в халатности и неосуществлении контроля над опасной собакой.  

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тео Эрнандес
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