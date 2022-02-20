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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» без Кокорина снова обыграла «Аталанту» без Миранчука

20 Февраля 2022 • 16:36 Комментировать (1)
Фиорентина
1:0
Аталанта
окончен

Матч 26-го тура Серии А «Фиорентина» - «Аталанта» получился весьма упорным и боевым. Обилие фолов мешало соперникам радовать болельщиков опасными моментами, но всё же из трёх ударов в створ на две команды один стал голевым. Прорыв Николаса Гонсалеса по правому краю поля привел к шансу к Кшиштофа Пёнтека, который позволил своей команде во второй раз за короткий отрезок времени обыграть команду из Бергамо - 1:0.

«Фиорентина» - седьмая и отстает от сегодняшнего оппонента на два очка. Российские футболисты сегодня были вне заявки.

Протокол игры  
Фиорентина 1:0Аталанта
(1:0) Пёнтек Кшиштоф56'   
Дронговски БартломейОдриосола АльвароМиленкович Никола   15'  66' (Дункан Альфред (  66') Роша Игор IIБираги Кристиано  75' (Терзич Алекса (  75') Бонавентура Джакомо  76' (Мале Юссеф (  76') Торрейра Лукас  38' (Амрабат Софьян (  38'   73') Кастровилли Гаэтано  66' (Мартинес Лукас II (  66') Гонсалес НиколасПёнтек КшиштофСоттил Рикардо
Запасные: Росати АнтониоКальехон ХосеИконе ЖонатанНастасич МатияКабрал АртурВенути ЛоренцоСапонара Риккардо
Муссо Хуан   90'Толой Рафаэл   74'  76' (Скальвини Джорджио (  76') Демирал Мерих   45'Джимсити Берат   13'  58' (Пашалич Марио (  58') Хатебур ХансДе Рон МартенФройлер Ремо  58' (Пессина Маттео (  58') Дзаппакоста Давиде  59' (Пеццелла Джузеппе (  59') Малиновский Руслан   45'Коопмейнерс ТеунБога Жереми  81' (Михэйлэ Валентин (  81')
Запасные: Спортьелло МаркоМеле ЙоакимTommaso De NipotiРосси Франческо
20 февраля. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Фиорентина
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
20 Февраля 2022 в 16:39
Фиорентина помогла Ювентусу. Хотя Ювентус не должен на это рассчитывать а сам должен набирать баллы.
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окончен Фиорентина 1:0 Аталанта 3.45 3.80 2.06
Идет 39 минута Венеция 1:1 Дженоа 2.65 3.35 2.75
20.02  20:00 Интер Милан ... Сассуоло 1.40 5.40 7.20
20.02  22:45 Удинезе ... Лацио 3.40 3.60 2.14
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Сегодня, 20 Февраля
16:36 · Италия. Серия А
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