«Фиорентина» без Кокорина снова обыграла «Аталанту» без Миранчука

Матч 26-го тура Серии А «Фиорентина» - «Аталанта» получился весьма упорным и боевым. Обилие фолов мешало соперникам радовать болельщиков опасными моментами, но всё же из трёх ударов в створ на две команды один стал голевым. Прорыв Николаса Гонсалеса по правому краю поля привел к шансу к Кшиштофа Пёнтека, который позволил своей команде во второй раз за короткий отрезок времени обыграть команду из Бергамо - 1:0.

«Фиорентина» - седьмая и отстает от сегодняшнего оппонента на два очка. Российские футболисты сегодня были вне заявки.