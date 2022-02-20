«Фиорентина» без Кокорина снова обыграла «Аталанту» без Миранчука

Матч 26-го тура Серии А «Фиорентина» - «Аталанта» получился весьма упорным и боевым. Обилие фолов мешало соперникам радовать болельщиков опасными моментами, но всё же из трёх ударов в створ на две команды один стал голевым. Прорыв Николаса Гонсалеса по правому краю поля привел к шансу к Кшиштофа Пёнтека, который позволил своей команде во второй раз за короткий отрезок времени обыграть команду из Бергамо - 1:0.
«Фиорентина» - седьмая и отстает от сегодняшнего оппонента на два очка. Российские футболисты сегодня были вне заявки.
Протокол игры
|(1:0) Пёнтек Кшиштоф56'
Дронговски Бартломей•Одриосола Альваро•Миленкович Никола 15' 66' (Дункан Альфред ( 66') •Роша Игор II•Бираги Кристиано 75' (Терзич Алекса ( 75') •Бонавентура Джакомо 76' (Мале Юссеф ( 76') •Торрейра Лукас 38' (Амрабат Софьян ( 38' ) • 73'Кастровилли Гаэтано 66' (Мартинес Лукас II ( 66') •Гонсалес Николас•Пёнтек Кшиштоф•Соттил Рикардо
Муссо Хуан • 90'Толой Рафаэл 74' 76' (Скальвини Джорджио ( 76') •Демирал Мерих • 45'Джимсити Берат 13' 58' (Пашалич Марио ( 58') •Хатебур Ханс•Де Рон Мартен•Фройлер Ремо 58' (Пессина Маттео ( 58') •Дзаппакоста Давиде 59' (Пеццелла Джузеппе ( 59') •Малиновский Руслан • 45'Коопмейнерс Теун•Бога Жереми 81' (Михэйлэ Валентин ( 81')
20 февраля. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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