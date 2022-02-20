Мемфис Депай переживает из-за своего положения в «Барселоне». Рональд Куман, который приглашал форварда, ушёл, а клуб в январе приобрёл нескольких исполнителей в атакующую группу. Депай настроен бороться за место под солнцем на «Камп Ноу», но если в оставшейся части сезона он не будет получать достаточного количества игрового времени, голландец может уйти летом. Об этом на своих страницах пишет испанский Sport.

По данным источника, Мемфис Депай может оказаться в итальянской Серии А – ситуацию голландца якобы уже прощупывали «Интер», «Милан» и «Ювентус».

Эксперты портала transfermarkt оценивают 28-летнего Мемфиса Депая в 45 миллионов евро.