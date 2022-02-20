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Чемпионат Италии. Серия А

​Агент поделился новостями о состоянии Миранчука

20 Февраля 2022 • 15:12 Комментировать
Фиорентина
1:0
Аталанта
2.55 3.50 2.70
2-й тайм

Алексей Миранчук уже почти месяц числится в лазарете «Аталанты» с травмой. О состоянии российского полузащитника высказался его агент Вадим Шпинев.

«У Алексея наблюдается положительная динамика, всё хорошо. Вчера с ним общался, он находится в отличном расположении духа. Миранчук находится в расположении команды, работает по индивидуальной программе», - высказался агент для «Спорт-Экспресса».

Что касается сроков восстановления Алексея Миранчука, то агент не стал их называть. Он отметил, что травма задней поверхности является непредсказуемой.

В сезоне 2021/2022 Алексей Миранчук провёл за «Аталанту» 16 матчей. На счету россиянина один гол и три результативных паса на партнёров.

«Аталанта» в воскресенье проводит гостевой матч чемпионата Италии против «Фиорентины». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Вадим Шпинев
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ФИОРЕНТИНА АТАЛАНТА
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Идет 68 минута Фиорентина 1:0 Аталанта 3.45 3.80 2.06
20.02  17:00 Венеция ... Дженоа 2.65 3.35 2.75
20.02  20:00 Интер Милан ... Сассуоло 1.40 5.40 7.20
20.02  22:45 Удинезе ... Лацио 3.40 3.60 2.14
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