​Агент поделился новостями о состоянии Миранчука

Алексей Миранчук уже почти месяц числится в лазарете «Аталанты» с травмой. О состоянии российского полузащитника высказался его агент Вадим Шпинев.

«У Алексея наблюдается положительная динамика, всё хорошо. Вчера с ним общался, он находится в отличном расположении духа. Миранчук находится в расположении команды, работает по индивидуальной программе», - высказался агент для «Спорт-Экспресса».

Что касается сроков восстановления Алексея Миранчука, то агент не стал их называть. Он отметил, что травма задней поверхности является непредсказуемой.

В сезоне 2021/2022 Алексей Миранчук провёл за «Аталанту» 16 матчей. На счету россиянина один гол и три результативных паса на партнёров.

«Аталанта» в воскресенье проводит гостевой матч чемпионата Италии против «Фиорентины». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.