​Дибала приехал на обследование

Пауло Дибала получил мышечную травму в пятничном дерби против «Торино» и был заменён в начале второго тайма. В субботу аргентинец пропустил тренировку, а в воскресенье он прибыл на обследование, о чём рассказывают итальянские СМИ.

Степень серьёзности травмы Пауло Дибалы до сих пор неизвестна. Есть риск, что нападающий не поможет «Ювентусу» во вторник в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала».

В сезоне 2021/2022 Пауло Дибала провёл за «Ювентус» во всех соревнованиях 27 матчей. На счету нападающего 12 голов и 6 результативных передач на партнёров.