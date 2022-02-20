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Чемпионат Италии. Серия А

​Дибала приехал на обследование

20 Февраля 2022 • 14:26 Комментировать

Пауло Дибала получил мышечную травму в пятничном дерби против «Торино» и был заменён в начале второго тайма. В субботу аргентинец пропустил тренировку, а в воскресенье он прибыл на обследование, о чём рассказывают итальянские СМИ.

Степень серьёзности травмы Пауло Дибалы до сих пор неизвестна. Есть риск, что нападающий не поможет «Ювентусу» во вторник в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала».

В сезоне 2021/2022 Пауло Дибала провёл за «Ювентус» во всех соревнованиях 27 матчей. На счету нападающего 12 голов и 6 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала
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