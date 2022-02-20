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Поль Погба возвращается в Турин: «Ювентус» и Мино Райола активно работают над трансфером

20 Февраля 2022 • 08:34 Комментировать (1)
Эмполи
...
Ювентус
26.02 20:00

Летом 2022 года заканчиваются контракты у многих футбольных звёзд, в том числе и у французского полузащитника Поля Погба. Сохраняется интрига по поводу того, где окажется игрок после летнего трансферного окна, но многое указывает на то, что Поль вернётся туда, где стал звездой – в «Ювентус». Сетевое издание «Евро-Футбол» оценило перспективы Погба вернуться в Турин.

Поль – уникальный футболист. Каждые два-три месяца проводит невероятные отрезки, подтверждая своё звание одного из лучших полузащитников мира. Этими отрезками Погба заставляет боссов «Манчестер Юнайтед» задуматься над продлением контракта, а боссов «Ювентуса», «Реала», «ПСЖ» и ряда английских клубов – над возможностью покупки футболиста.

Погба – это бренд. Важную роль в раскрутке этого бренда играет самый знаменитый футбольный агент Мино Райола. Голландец умело использует своё имя и подливает масла в огонь, делая взрывные заявления в прессе о будущем своего клиента. Именно благодаря Райоле французский полузащитник остаётся одним из самых востребованных футболистов планеты. Впрочем, если не брать во внимание те успешные отрезки, Поль не демонстрирует ничего сверхъестественного. Например, в прошлом сезоне АПЛ у него были только три результативные передачи, которые он сделал в течение трёх недель. Погба выступает в АПЛ уже пять с половиной лет, но ещё ни разу не становился лучшим игроком месяца.

Француза критикуют за то, что он недорабатывает в матчах против середняков и аутсайдеров. Тем не менее экс-тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер всё равно находил звёздному футболисту место в основном составе. Полю непросто найти оптимальную позицию на поле, учитывая недостатки его игры. На позиции чистого опорника он недорабатывает в обороне, на фланге атаки неэффективен, и команда из-за этого теряет в темпе, а место свободного художника в «МЮ» уже занято.

«Манчестер Юнайтед» устал от интриг Погба и его агента Райолы. Английский клуб понимает, что если у француза будет выгодное предложение, то он захочет уйти. Если раньше «красные дьяволы» старались сохранить Поля, то теперь удерживать его никто не будет. При Ральфе Рангнике французу стало комфортнее, и играть он стал лучше. Недавно даже забил в ворота «Бёрнли», хотя до этого голами не отличался почти более года. У Погба с Рангником был личный разговор, который вроде как завершился успешно, но боссы «МЮ» не намерены возвращаться к идее о продлении контракта. «Красные дьяволы» собираются подписать нового полузащитника летом, а это значит, что на Погба они уже не рассчитывают.

Потенциальных покупателей на Погба хватает, но самые реалистические варианты продолжения карьеры – Париж, Турин и Мадрид. Тяжелее всего подписать Погба будет «Реалу», учитывая то, что летом наверняка придётся искать деньги на зарплату Килиана Мбаппе, которая может оказаться космической. Пожалуй, «Ювентус» – главный фаворит. Туринцы уже направили предложение Мино Райоле о контракте на 4 сезона с зарплатой 9 млн евро за сезон без учёта бонусов.

В «Ювентусе» существуют ограничения по зарплатам: 10 млн евро плюс бонусы. Но даже если бы этих ограничений не было, то «Старая синьора» вряд ли была бы готова платить больше, ведь зимой пришли Душан Влахович и Денис Закария, которые ещё сильнее нагрузили платёжную ведомость. Конечно, Поль в том же «ПСЖ» мог бы рассчитывать на большие деньги, но желание вернуться в комфортную обстановку в Турин, где он в своё время зажигал с Пирло, Маркизио и Видалем, может оказаться сильнее.

Владислав АВРАМЕНКО

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Комментарии (1)
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Новостей Обзор
20 Февраля 2022 в 08:44
Статья не о чём.Слухи,что они ведут переговоры идут уже третий год уже.В итоге Погба выбирает всегда деньги и остаётся там,где ему выгоднее.
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20.02  14:30 Фиорентина ... Аталанта 3.45 3.80 2.06
20.02  17:00 Венеция ... Дженоа 2.65 3.35 2.75
20.02  20:00 Интер Милан ... Сассуоло 1.40 5.40 7.20
20.02  22:45 Удинезе ... Лацио 3.40 3.60 2.14
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