Миранчук не сыграет против Кокорина - российский полузащитник отсутствует в заявке «Аталанты» на матч с «фиалками»

Российской полузащитник Алексей Миранчук пропустит встречу своего клуба «Аталанта» с «Фиорентиной». Встреча состоится в воскресенье, 20 февраля, в рамках двадцать шестого тура итальянской Серии А. По причине травмы фамилия 26-летнего россиянина отсутствует в клубной заявке «Аталанты» на предстоящий матч, опубликованной в командном «Твиттере» бергамского клуба.

В текущем сезоне Миранчук играет за «Аталанту» примерно в каждом втором матче чемпионата - на его счету на данный момент двенадцать выступлений в рамках чемпионата Италии. В них Миранчук сумел забить один гол, это случилось в декабре в матче с «Вероной».