Экс-игрок «Фиорентины»: «У нас есть два форварда, один – бомбардир, а второй – Кокорин, который в отпуске»

В субботу стало известно, что нападающий Александр Кокорин пропустит еще один матч «Фиорентины» в Серии А из-за очередной мышечной травмы. Бывший футболист «фиалок» Кристиан Ригано иронично описал данную ситуацию, посмеявшись над россиянином.

«У нас есть два форварда. Один – Пёнтек, бомбардир на поле. Второй – Кокорин, который сейчас в отпуске. Раньше было то же самое, только тогда играл Влахович», - пошутил эксперт в эфире Italia 7.

Напомним, что Кокорин близок к возвращению в Россию. «Фиорентина» надеется расстаться с футболистом до конца февраля, сумев договориться о трансфере с представителем Премьер-лиги либо же турецкого чемпионата, где также открыто окно регистраций.