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Чемпионат Италии. Серия А

Кокорин вне заявки «Фиорентины» на матч с «Аталантой», Миранчук тоже не сыграет

19 Февраля 2022 • 18:31 Комментировать
Фиорентина
...
Аталанта
2.55 3.50 2.70
Через 19 ч. 40 мин.

Как и ожидалось, нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин снова не попал в заявку команды на матч чемпионата Италии. Днем ранее пресс-атташе клуба сообщил, что россиянин продолжает свой процесс восстановления от мышечной травмы и вряд ли будет доступен на встречу с «Аталантой».

При этом, «фиалки» активно ищут покупателя на проблемного форварда. В России, где позже закрывается трансферное окно, интерес к Кокорину подтвердила «Уфа».

К слову, в грядущем противостоянии также не примет участие полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук. Его возвращение на футбольное поле после повреждения ожидается аж на начало марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Фиорентина Александр Кокорин Алексей Миранчук
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ФИОРЕНТИНА АТАЛАНТА
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