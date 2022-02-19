Кокорин вне заявки «Фиорентины» на матч с «Аталантой», Миранчук тоже не сыграет

Как и ожидалось, нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин снова не попал в заявку команды на матч чемпионата Италии. Днем ранее пресс-атташе клуба сообщил, что россиянин продолжает свой процесс восстановления от мышечной травмы и вряд ли будет доступен на встречу с «Аталантой».

При этом, «фиалки» активно ищут покупателя на проблемного форварда. В России, где позже закрывается трансферное окно, интерес к Кокорину подтвердила «Уфа».

К слову, в грядущем противостоянии также не примет участие полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук. Его возвращение на футбольное поле после повреждения ожидается аж на начало марта.