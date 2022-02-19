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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» начал подыскивать нового тренера после конфликта с Сарри

19 Февраля 2022 • 17:53 Комментировать
Удинезе
...
Лацио
2.95 3.25 2.45
20.02 22:45

Зимнее трансферное окно закончилась для руководства «Лацио» конфликтом с главным тренером команды Маурицио Сарри. Итальянский специалист остался недоволен пассивностью клуба на рынке, из-за чего его взаимоотношения с боссами команды ухудшились.

В связи с этим, римляне уже начали поиски нового специалиста на должность наставника, понимая, что вероятность ухода Сарри летом – высока. Как свидетельствует местное издание Il Messaggero, приоритетной целью «Лацио» является нынешний рулевой «Порту» Сержиу Консейсау.

Португалец во главе «драконов» уверенно лидирует во внутреннем первенстве, опережая ближайшего преследователя «Спортинг» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Порту Сержиу Консейсау
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