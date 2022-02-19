«Лацио» сделал предложение Романьоли

Римский «Лацио» предпринимает решительные шаги в сторону защитника «Милана» Алессио Романьоли. Столичный клуб сделал предложение футболисту, который по завершении сезона получит статус свободного агента.

Как сообщается в твиттер-аккаунте инсайдера Николо Скиры, «орлы» предложили Романьоли пятилетнее трудовое соглашение с годовым окладом в размере 3,2 миллиона евро. «Лацио» рассматривает Алессио в качестве замены Луису Фелипе, с которым не получилось договориться о продлении сотрудничества.

27-летний Романьоли является капитаном «Милана». В составе «россонери» он провел 16 матчей в этом сезоне Серии А и забил один гол.