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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» продлил контракты с Мароттой и Аузилио

19 Февраля 2022 • 10:30 Комментировать

Миланский «Интер» продлил сотрудничество с руководящим составом клуба. Новые трудовые соглашения с «нерадзурри» подписали гендиректор Джузеппе Маротта и спортивный директор Пьеро Аузилио. Также новый контракт получил Дарио Баччин, заместитель Аузилио.

С каждым из функционеров заключен долгосрочный договор до 2025 года.

«Интер» является действующим чемпионом Италии. В текущем розыгрыше Серии А подопечные Симоне Индзаги набрали 54 балла и располагаются на второй строчке. Следующий поединок «нерадзурри» сыграют против «Сассуоло» 20 февраля, начало – 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Пьеро Аузилио
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