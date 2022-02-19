Ибрагимович рассказал, кем хочет стать после завершения карьеры

40-летний форвард «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, чем бы хотел заниматься после окончания футбольной карьеры.

«Мне интересны некоторые вещи. Например, я бы хотел попробовать себя в роли актера. Хотелось бы заниматься тем, что приносит адреналин в организм. Однако вряд ли что-то будет похоже на футбол. После ухода я многое изменю в своей жизни. Сейчас у меня много проектов, однако пока я сконцентрирован на футбольной деятельности», - цитирует скандинава Football-Italia.

В текущем сезоне Серии А Златан сыграл 15 матчей, отметился восемью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.