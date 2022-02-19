«Милан» предложит новый контракт Ибрагимовичу

В «Милане» довольны сотрудничеством с опытным шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем и готовы предложить ему новое трудовое соглашение.

Как стало известно Sport Mediaset, в скором времени между сторонами состоятся переговоры по этому поводу. 40-летнему бомбардиру будет предложен контракт с понижением заработной платы более чем в два раза. «Милан» предложит Златану три миллиона евро в год вместо нынешних семи миллионов.

Текущее соглашение Ибрагимовича с миланским грандом истекает летом. В нынешнем сезоне Серии А скандинавский ветеран отметился восемью голами и двумя ассистами в 15 поединках.