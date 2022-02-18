Американская компания собирается выкупить 80% акций «Аталанты»

До конца следующей недели может завершиться процесс передачи 80% прав на футбольный итальянский клуб «Аталанта». Инвестиционная компания KKR собирается выкупить акции команды за 350 миллионов евро.

Подобными данными поделились журналисты Sky Italia, добавив, что в структуре клуба из Бергамо пока не планируются кардинальные кадровые перестановки. То есть, генеральный директор Лука Перкасси останется на своей должности.

Что касается KKR, то главной сферой деятельности компании является управление активами, а также помочь на рынке капитала и в страховых решениях. Новые инвесторы собираются вложить огромную сумму денег в развитие «Аталанты».