Кокорин снова не сможет принять участие в матче Серии А из-за мышечного повреждения

Пока руководство «Фиорентины» продолжает активную работу по продаже нападающего Александра Кокорина, россиянин до сих пор остается в лазарете команды. Футболисту так и не удалось восстановиться от очередной мышечной травмы, полученной на прошлой неделе.

По информации «РБ Спорт», Кокорин пропустит еще один матч «фиалок» в чемпионате Италии. Пресс-атташе клуба сообщил о риске, что форвард не войдет в окончательную заявку на поединок против «Аталанты».

Также тренерскому штабу пока неизвестно, когда Кокорин будет доступен для выбора. В текущем сезоне на его счету всего 121 минута игрового времени в Серии А.