Агент Ди Лоренцо заявил, что в услугах его клиента заинтересован «Атлетико»

Марио Джуфреди, являющийся агентом защитника «Наполи» Джованни Ди Лоренцо, заявил, что итальянца хочет приобрести мадридский «Атлетико». Также агент добавил, что «матрасники» могут заключить сделку за сумму около 25-30 миллионов евро.

«Если у вас есть игрок 22 или 23 лет, вы можете отвергать предложения, но если ему 26-27 – вы должны принять. Так бы поступал я, если бы руководил клубом. «Наполи» может продать Ди Лоренцо за 25-30 миллионов евро. «Атлетико» Мадрид всегда был заинтересован и в ближайшее время может последовать предложение», – цитирует агента Calciomercato.

Отметим, что в этом сезоне Ди Лоренцо провёл 25 матчей в чемпионате Италии, где отметился одним голом и ассистом.