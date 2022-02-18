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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» готов продать Лаутаро Мартинеса

18 Февраля 2022 • 13:49 Комментировать

Нападающий Лаутаро Мартинес может покинуть миланский «Интер» по завершении текущего сезона. «Нерадзурри» готовы отпустить аргентинца и уже подыскивают ему замену.

В поле зрения чемпиона Италии попали сразу три футболиста, которые рассматриваются в качестве альтернативы Мартинесу. Речь идет о Джанлуке Скамакке, Джонатане Дэвисе и Пауло Дибале.

Сам же Лаутаро может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об интересе к нему заявили «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал».

Контракт 24-летнего аргентинца с «Интером» рассчитан до лета 2026 года, а его трансферная стоимость составляет 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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