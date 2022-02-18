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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» ведёт переговоры по трансферу полузащитника «Барселоны»

18 Февраля 2022 • 12:26 Комментировать

Туринский «Ювентус» рассчитывает усилить среднюю линию путем приглашения полузащитника сборной Голландии и каталонской «Барселоны» Френки де Йонга.

Журналистам Il Tirreno стало известно, что представители «старой синьоры» вступили в переговоры с агентом игрока Али Дурсуном. Итальянский клуб уже имеет успешный опыт сотрудничества с этим агентом – Дурсун представляет интересы швейцарца Дениса Закарии, пополнившего ряды «Юве» в зимнее трансферное окно.

Источник отмечает, что де Йонг не против перебраться в Турин, где может воссоединиться со своим экс-одноклубником по «Аяксу» Маттайсом де Лихтом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Френки де Йонг
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18.02  22:45 Ювентус ... Торино 1.65 4.30 5.00
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