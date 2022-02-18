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Чемпионат Италии. Серия А

Перишич остаётся в «Интере», стороны согласовали новый контракт

18 Февраля 2022 • 11:20 Комментировать

Миланский «Интер» сохранит в своем составе хорватского полузащитника Ивана Перишича. Стороны провели переговоры и договорились о пролонгации трудового соглашения.

Как информирует в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, хавбек согласовал с «нерадзурри» контракт до лета 2024 года. По условиям новой сделки, его заработная плата составит 4,5 миллиона евро за сезон. Официальное подписание договора состоится в следующем месяце.

Действующий контракт 33-летнего игрока истекает по завершении нынешнего сезона.

В текущем сезоне Серии А Перишич провел 22 матча, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

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Интер Милан Иван Перишич
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