Перишич остаётся в «Интере», стороны согласовали новый контракт

Миланский «Интер» сохранит в своем составе хорватского полузащитника Ивана Перишича. Стороны провели переговоры и договорились о пролонгации трудового соглашения.

Как информирует в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, хавбек согласовал с «нерадзурри» контракт до лета 2024 года. По условиям новой сделки, его заработная плата составит 4,5 миллиона евро за сезон. Официальное подписание договора состоится в следующем месяце.

Действующий контракт 33-летнего игрока истекает по завершении нынешнего сезона.

В текущем сезоне Серии А Перишич провел 22 матча, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.