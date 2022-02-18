«Лацио» нацелился на голкипера «ПСЖ»

Римский «Лацио» начал подыскивать усиление во вратарскую линию команды. В поле зрения итальянского клуба попал голкипер Серхио Рико, правами на которого владеет французский «ПСЖ».

Вратарь не получал игровой практики в парижском гранде, из-за чего был отправлен этой зимой в аренду. Рико перебрался в испанскую «Мальорку» до завершения нынешнего сезона.

«Лацио» предпримет попытку подписать Серхио после его возвращения в Париж.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 28-летний испанский вратарь провел два поединка, в которых пропустил три мяча.