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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» нацелился на голкипера «ПСЖ»

18 Февраля 2022 • 08:43 Комментировать

Римский «Лацио» начал подыскивать усиление во вратарскую линию команды. В поле зрения итальянского клуба попал голкипер Серхио Рико, правами на которого владеет французский «ПСЖ».

Вратарь не получал игровой практики в парижском гранде, из-за чего был отправлен этой зимой в аренду. Рико перебрался в испанскую «Мальорку» до завершения нынешнего сезона.

«Лацио» предпримет попытку подписать Серхио после его возвращения в Париж.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 28-летний испанский вратарь провел два поединка, в которых пропустил три мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Серхио Рико
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