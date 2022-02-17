«Интер» предложил новый контракт Брозовичу

Миланский «Интер» может сохранить в команде хорватского полузащитника Марсело Брозовича, которого СМИ уже начали сватать в каталонскую «Барселону».

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, руководство «нерадзурри» приняло решение предложить хавбеку новый долгосрочный контракт с заработной платой в размере 7,5 миллиона евро. Соглашение будет рассчитано до середины 2026 года. Его действующий договор истекает в конце июня.

В нынешнем сезоне итальянского чемпионата Брозович принял участие в 24 поединках, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.