Белотти назвал приоритетный вариант продолжения карьеры

Форвард Андреа Белотти, засидевшийся в скромном «Торино», определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. Итальянец намерен перебраться в один из топ-клубов Серии А.

Согласно сведениям Calciomercato, 28-летний футболист хочет попробовать свои силы в «Милане». Белотти может присоединиться к «россонери» на правах свободного агента грядущим летом.

Ранее ходили слухи об интересе к Андреа со стороны «Интера», «Ньюкасла» и одного из аравийских клубов, однако игрок отдает предпочтение переходу в стан «россонери».

В этом сезоне нападающий сыграл десять матчей и забил два гола.