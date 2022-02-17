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Чемпионат Италии. Серия А

Белотти назвал приоритетный вариант продолжения карьеры

17 Февраля 2022 • 10:16 Комментировать

Форвард Андреа Белотти, засидевшийся в скромном «Торино», определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. Итальянец намерен перебраться в один из топ-клубов Серии А.

Согласно сведениям Calciomercato, 28-летний футболист хочет попробовать свои силы в «Милане». Белотти может присоединиться к «россонери» на правах свободного агента грядущим летом.

Ранее ходили слухи об интересе к Андреа со стороны «Интера», «Ньюкасла» и одного из аравийских клубов, однако игрок отдает предпочтение переходу в стан «россонери».

В этом сезоне нападающий сыграл десять матчей и забил два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Андреа Белотти
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