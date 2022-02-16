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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини заявил, что выступления в Лиге Европы - не приоритетная цель «Аталанты» на сезон

16 Февраля 2022 • 21:38 Комментировать
Фиорентина
...
Аталанта
2.80 3.40 2.50
20.02 14:30

Накануне противостояния с «Олимпиакосом» в рамках Лиги Европы главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что клуб не собирается делать ставку на выступления на международной арене. По словам наставника, главной задачей команды остается попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон по итогам текущего розыгрыша Серии А.

«Возможно, было бы интересно бросить вызов самому себе, но я не знаю, готова ли «Аталанта» бороться за победу в Лиге Европы. Посмотрим, что из этого всего получится. Но, это точно не наша главная цель. Тем более, у нас не слишком радужная кадровая ситуация», - сказал Гасперини в интервью клубной пресс-службе, пожаловавшись на многочисленные травмы футболистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини
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ФИОРЕНТИНА АТАЛАНТА
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