​Названы сроки восстановления Миранчука

Алексей Миранчук травмировался в январском матче Серии А против «Лацио» и с тех пор восстанавливается. Агент Валерио Джуффрида, который представляет Миранчука в Италии, ответил на вопрос по поводу сроков восстановления полузащитника.

По словам Валерио, которые приводит «РБ Спорт», Миранчук вернётся в строй приблизительно к 24 февраля.

Таким образом, Алексей Миранчук точно пропустит ещё как минимум два матча – против «Олимпиакоса» в Лиге Европы (17 февраля) и против «Фиорентины» в Серии А (20 февраля). Шансы увидеть россиянина на поле будут в ответном поединке против греческого клуба в Лиге Европы (24 февраля).