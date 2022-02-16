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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри хочет сделать Кепу основным вратарём «Лацио»

16 Февраля 2022 • 16:57 Комментировать
Лацио
3:0
Болонья
окончен
Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри определил бывшего подопечного по лондонскому «Челси» Кепу Аррисабалагу одной из главный трасферных целей на грядущее лето.
 
По сообщениям итальянского издания Il Messagero, римский клуб находится в активных поисках нового вратаря. В последний месяц Кепа продемонстрировал впечатляющую форму, подменяя уехавшего на Кубок Африки Эдуара Менди. Этим самым испанец заинтересовал своего бывшего тренера, который рассматривал его покупку ещё прошлым летом.
 
Отметим, что ещё одним претендентом на переход в «Лацио» является другой испанский голкипер – Серхио Рико из «ПСЖ».
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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри Кепа Аррисабалага
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