​Кокорин опять в лазарете с мышечными проблемами

Александр Кокорин уже больше года является игроком «Фиорентины». За это время нападающий провёл лишь десяток матчей, в которых никоим образом себя не проявил. Большую часть времени в Италии Кокорин проводит в лазарете. Вот и сейчас у футболиста в очередной раз проявились мышечные проблемы. Об этом рассказывает «РБ Спорт», приводят слова Луки ди Франческо. Последний занимает должность пресс-атташе «Фиорентины».

По словам ди Франческо, в настоящий момент непонятно, когда Александр Кокорин сможет тренироваться в общей группе.

На текущий момент «Фиорентина» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.