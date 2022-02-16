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Чемпионат Италии. Серия А

​Кокорин опять в лазарете с мышечными проблемами

16 Февраля 2022 • 15:44 Комментировать

Александр Кокорин уже больше года является игроком «Фиорентины». За это время нападающий провёл лишь десяток матчей, в которых никоим образом себя не проявил. Большую часть времени в Италии Кокорин проводит в лазарете. Вот и сейчас у футболиста в очередной раз проявились мышечные проблемы. Об этом рассказывает «РБ Спорт», приводят слова Луки ди Франческо. Последний занимает должность пресс-атташе «Фиорентины».

По словам ди Франческо, в настоящий момент непонятно, когда Александр Кокорин сможет тренироваться в общей группе.

На текущий момент «Фиорентина» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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