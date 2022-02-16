Малиновский о матче «ПСЖ» – «Реал»: «В отличии от «Аталанты» в 2020, у «Реала» есть два матча»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился впечатлениями о вчерашнем матче ⅛ финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и мадридским «Реалом». Украинец не стал исключать, что «сливочные» ещё могут выйти в следующий раунд.

«В отличии от нас, у них есть второй матч», – написал полузащитник в своём «Твиттере». Таким образом Малиновский сделал отсылку на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Аталантой» и «ПСЖ», который проходил в Лиссабоне. В той игре «парижане», отставая в счете в один мяч, в конце встречи забили два гола и вышли в полуфинал.

Напомним, что в сезоне 2019/20 все матчи Лиги чемпионов начиная со стадии четвертьфинала проходили без ответных игр. Такой формат был разработан из-за коронавируса.