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Чемпионат Италии. Серия А

Малиновский о матче «ПСЖ» – «Реал»: «В отличии от «Аталанты» в 2020, у «Реала» есть два матча»

16 Февраля 2022 • 14:17 Комментировать (1)
Фиорентина
...
Аталанта
2.80 3.40 2.50
20.02 14:30
Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился впечатлениями о вчерашнем матче ⅛ финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и мадридским «Реалом». Украинец не стал исключать, что «сливочные» ещё могут выйти в следующий раунд.
 
«В отличии от нас, у них есть второй матч», – написал полузащитник в своём «Твиттере». Таким образом Малиновский сделал отсылку на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Аталантой» и «ПСЖ», который проходил в Лиссабоне. В той игре «парижане», отставая в счете в один мяч, в конце встречи забили два гола и вышли в полуфинал.
 
Напомним, что в сезоне 2019/20 все матчи Лиги чемпионов начиная со стадии четвертьфинала проходили без ответных игр. Такой формат был разработан из-за коронавируса.
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Аталанта ПСЖ Руслан Малиновский
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ФИОРЕНТИНА АТАЛАНТА
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Комментарии (1)
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SERGHAKU
16 Февраля 2022 в 14:37
всмысле-"в отличии от нас"??
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