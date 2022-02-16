«Ювентус» - очередной претендент на оборонца «Дженоа» Камбьясо

Универсальный защитник Андреа Камбьясо, способный сыграть как слева, так и справа, теперь попал и в сферу интересов «Ювентуса». Туринский клуб уже пытается навести мосты с окружением 22-летнего футболиста, который вряд ли заинтересован в падении в Серию Б, куда явно метят в этом сезоне «грифоны». Им интересуются «Наполи», «Аталанта», «Интер», а теперь и «Ювентус», сообщает Calciomercato.

«Дженоа» желал бы выручить за Камбьясо сумму в 10-12 миллионов евро, но до конца сезона она может вырасти, в зависимости от выступлений футболиста, который в текущем сезоне выходил на поле в 23 матчах Серии А и забил один гол.