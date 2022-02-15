«Лацио» нацелился на Романьоли и Оспину

Римский «Лацио» всерьёз нацелился усилить состав во время летнего трансферного окна. Одними из главных целей итальянского клуба будут защитник Алессио Романьоли из «Милана» и голкипер Давид Оспина из «Наполи».



По сообщениям Football Italia, оба футболиста могут перейти в римский клуб по окончанию сезона на правах свободного агента, так как летом у них заканчиваются контракты с нынешними клубами. Отмечается, что в услугах Оспины также заинтересован мадридский «Реал», который ищет голкипера на подмену бельгийцу Тибо Куртуа.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри может покинуть клуб летом из-за конфликта с руководством.