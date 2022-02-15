​«Реал» положил глаз на защитника «Интера»

Зимнее трансферное окно закрылось, но европейские клубы уже сейчас работают над летним усилением своих составов. Как сообщает Fichajes, «Реал» ищет центрального защитника и может попробовать подписать Милана Шкриньяра из «Интера».

Милан Шкриньяр защищает цвета «Интера» с лета 2017 года. С тех пор во всех соревнованиях словак провёл за «нерадзурри» 197 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 4 результативных паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 27-летнего Милана Шкриньяра в 65 миллионов евро.