В «Ювентусе» высказались о контракте Дибалы

Туринский «Ювентус» до сих пор не продлил контракт с аргентинским форвардом Пауло Дибалой. Стороны давно ведут переговоры, однако пока не могут согласовать детали новой сделки.

По ситуации с контрактом нападающего высказался вице-президент «старой синьоры» Павел Недвед.

«Мы работаем по многим контрактам. В июне можем оформить сразу несколько сделок. Дибала? По нему мы будем работать в ближайшие недели, постараемся решить вопрос. Все наши игроки являются профессионалами своего дела. Мы видим, что им не все равно», - передает слова функционера Goal.com.

Срок действующего соглашения Дибалы с туринским клубом истекает в конце июня.