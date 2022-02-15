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Чемпионат Италии. Серия А

Фабиан Руис может расстаться с «Наполи»

15 Февраля 2022 • 07:30 Комментировать
Кальяри
...
Наполи
6.20 4.40 1.50
21.02 21:00

Хавбек «Наполи» Фабиан Руис собирается покинуть летом «Наполи», вероятное направление 25-летнего игрока - испанский чемпионат. Об этом в своем «Твиттере» объявил итальянский репортер Николо Скира. Руиса пытался пригласить к себе английский «Ньюкасл», но испанец не изъявил желания переезжать в Англию. Стоимость игрока согласно Transfermarkt составляет 55 миллионов евро.

Руис присоединился к «Наполи» в 2018 году, ранее он выступал за такие клубы, как «Бетис» и «Эльче». С 2019 года призывается в испанскую сборную, в составе которой он сыграл в десяти матчах. В них он забил один мяч.

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Наполи Фабиан Руис
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