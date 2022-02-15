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Чемпионат Италии. Серия А

Римские клубы претендуют на Максима Лопеса

15 Февраля 2022 • 04:08 Комментировать
Сассуоло
2:2
Рома
окончен

И «Лацио», и «Рома» заинтересованы в приобретении 24-летнего французского полузащитника с алжирскими корнями Максима Лопеса. Он является воспитанником марсельского «Олимпика», но сейчас выступает за «Сассуоло», в состав которого перебрался в 2020 году.

Стоимость футболиста, сообщает calciomercato.com, составляет от 15 до 20 миллионов евро. Уточняется, что «Лацио» более активен в своих попытках переманить футболиста, на счету которого в нынешнем сезоне один мяч в двадцати четырех проведенных матчах в Серии А.

Также Лопес, начиная с 2016 года, привлекался в молодежную сборную Франции, за которую провел в общей сложности восемь матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Сассуоло Максим Лопес Трансферы футбола - лето 2022
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