Римские клубы претендуют на Максима Лопеса

И «Лацио», и «Рома» заинтересованы в приобретении 24-летнего французского полузащитника с алжирскими корнями Максима Лопеса. Он является воспитанником марсельского «Олимпика», но сейчас выступает за «Сассуоло», в состав которого перебрался в 2020 году.

Стоимость футболиста, сообщает calciomercato.com, составляет от 15 до 20 миллионов евро. Уточняется, что «Лацио» более активен в своих попытках переманить футболиста, на счету которого в нынешнем сезоне один мяч в двадцати четырех проведенных матчах в Серии А.

Также Лопес, начиная с 2016 года, привлекался в молодежную сборную Франции, за которую провел в общей сложности восемь матчей.