Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» и «Барселона» поборются за защитника «Лиона»

15 Февраля 2022 • 03:44 Комментировать

Оборонец французского «Лиона» Джейсон Денайер намерен сменить команду летом, в его услугах заинтересованы клубы из более престижных чемпионатов. В частности, речь идет о каталонской «Барселоне» и итальянском «Ювентусе», уточняет бельгийское издание Nieuwsblad.be.

При этом присоединиться к любому из этих клубов 26-летний футболист сможет в качестве свободного агента - его соглашение с «Лионом» рассчитано до конца сезона.

В прошлом бельгиец защищал цвета таких клубов, как «Селтик», «Манчестер Сити», «Сандерленд» и «Галатасарай», с которым он побеждал в чемпионате и Кубке Турции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Джейсон Денайер Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Специя 1:2 Фиорентина 4.15 3.70 1.95
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Февраля
04:08 · Италия. Серия А
Римские клубы претендуют на Максима Лопеса
03:44 · Италия. Серия А
«Ювентус» и «Барселона» поборются за защитника «Лиона»
03:38 · Италия. Серия А
«Салернитана» приглашает Пирло
02:51 · Италия. Серия А
Дзаккерони: «Этот «Милан» удивляет, как и мой в 1999 году»
00:43 · Италия. Серия А
«Фиорентина» вырвала победу над «Специей» на 89-й минуте
00:35 · Италия. Серия А
«Милан» и «Интер» пытались подписать Малиновского – названы причины срыва трансфера
00:06 · Германия. Бундеслига
«Барселона» - клуб с наибольшим количеством забивавших игроков в топ-5 лиг
14 Февраля
22:38 · Италия. Серия А
Пирло отказал «Салернитане» - клуб также обращался к де Росси и Гаттузо
22:03 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» попытается оформить трансфер полузащитника «Ливерпуля» слухи
19:29 · Италия. Серия А
​Абрахам оплатил ужин фанатов «Ромы», которых встретил в ресторане
18:13 · Италия. Серия А
​Капелло раскритиковал Моуринью 1
15:30 · Италия. Серия А
​«Салернитана» обратилась к Пирло слухи
14:23 · Италия. Серия А
​В «Фиорентине» прокомментировали очередное попадание Кокорина в лазарет 4
13:16 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на форварда «Милана» 1
11:28 · Италия. Серия А
Де Лихт: «Игры рукой не было, мяч попал в рёбра»
Все новости
Рекомендуем