«Ювентус» и «Барселона» поборются за защитника «Лиона»

Оборонец французского «Лиона» Джейсон Денайер намерен сменить команду летом, в его услугах заинтересованы клубы из более престижных чемпионатов. В частности, речь идет о каталонской «Барселоне» и итальянском «Ювентусе», уточняет бельгийское издание Nieuwsblad.be.

При этом присоединиться к любому из этих клубов 26-летний футболист сможет в качестве свободного агента - его соглашение с «Лионом» рассчитано до конца сезона.

В прошлом бельгиец защищал цвета таких клубов, как «Селтик», «Манчестер Сити», «Сандерленд» и «Галатасарай», с которым он побеждал в чемпионате и Кубке Турции.