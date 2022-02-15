«Милан» и «Интер» пытались подписать Малиновского – названы причины срыва трансфера

Оказывается, миланские гранды в прошлом пытались приобрести полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского. Украинец, который на днях отметился шикарным голом в ворота «Ювентуса», мог сменить клубную прописку еще перед началом текущего сезона.

Согласно сведениям, предоставленным журналистом Даниэле Лонго, «Интер» следит за хавбеком уже более двух лет. В определенный момент «нерадзурри» собирались сделать предложение по игроку, но тогдашний наставник Антонио Конте решил, что он не сможет вписать Малиновского в свою схему с тремя центральными защитниками.

«Милан» же проявлял активный интерес прошлым летом, но тогда трансферу помешало руководство «Аталанты». В Бергамо назвали Малиновского «неприкасаемым» и отказались вступать в переговоры.