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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» и «Интер» пытались подписать Малиновского – названы причины срыва трансфера

15 Февраля 2022 • 00:35 Комментировать
Фиорентина
...
Аталанта
2.85 3.45 2.45
20.02 14:30

Оказывается, миланские гранды в прошлом пытались приобрести полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского. Украинец, который на днях отметился шикарным голом в ворота «Ювентуса», мог сменить клубную прописку еще перед началом текущего сезона.

Согласно сведениям, предоставленным журналистом Даниэле Лонго, «Интер» следит за хавбеком уже более двух лет. В определенный момент «нерадзурри» собирались сделать предложение по игроку, но тогдашний наставник Антонио Конте решил, что он не сможет вписать Малиновского в свою схему с тремя центральными защитниками.

«Милан» же проявлял активный интерес прошлым летом, но тогда трансферу помешало руководство «Аталанты». В Бергамо назвали Малиновского «неприкасаемым» и отказались вступать в переговоры.   

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Руслан Малиновский
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ФИОРЕНТИНА АТАЛАНТА
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