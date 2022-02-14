​Абрахам оплатил ужин фанатов «Ромы», которых встретил в ресторане

Тэмми Абрахам встретил болельщиков «Ромы» в одном из ресторанов Рима, где он ужинал со своей девушкой. Фанаты тепло отзывались о футболисте, но при этом выразили разочарование из-за кубкового поражения команды от «Интера» с результатом 0:2.

Абрахам разделил огорчение болельщиков из-за кубковой неудачи. Футболист поблагодарил фанатов за комплименты и раздал автографы. Более того, Тэмми оплатил ужин группы поклонников «Ромы». Об этом рассказывает CalcioMercato.

В сезоне 2021/2022 Тэмми Абрахам провёл во всех соревнованиях за «Рому» 33 матча. На счету нападающего 18 голов и 4 результативных паса.