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Чемпионат Италии. Серия А

​Абрахам оплатил ужин фанатов «Ромы», которых встретил в ресторане

14 Февраля 2022 • 19:29 Комментировать

Тэмми Абрахам встретил болельщиков «Ромы» в одном из ресторанов Рима, где он ужинал со своей девушкой. Фанаты тепло отзывались о футболисте, но при этом выразили разочарование из-за кубкового поражения команды от «Интера» с результатом 0:2.

Абрахам разделил огорчение болельщиков из-за кубковой неудачи. Футболист поблагодарил фанатов за комплименты и раздал автографы. Более того, Тэмми оплатил ужин группы поклонников «Ромы». Об этом рассказывает CalcioMercato.

В сезоне 2021/2022 Тэмми Абрахам провёл во всех соревнованиях за «Рому» 33 матча. На счету нападающего 18 голов и 4 результативных паса.

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Рома Тэмми Абрахам
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