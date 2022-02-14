Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Италии. Серия А

​Капелло раскритиковал Моуринью

14 Февраля 2022 • 18:13 Комментировать (1)

Известный итальянский тренер Фабио Капелло раскритиковал рулевого «Ромы» Жозе Моуринью. Ранее в прессу просочилась речь Моуринью, в которой он разносит игроков своей команды в раздевалке.

«Я никогда не оскорблял своих игроков, как Моуринью. Я старался быть уважительным. Я требовал от игроков, но при этом уважал их. Уважение было моим правилом номер один.

Если ты оскорбляешь своих футболистов, как это делает Моуринью, ты наносишь экономический ущерб клубу. Это надо учитывать», - высказался Капелло для Sky Sport Italia.

Ранее Жозе Моуринью заявил, что у него нет никаких проблем в отношениях с футболистами «Ромы».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Фабио Капелло Жозе Моуринью
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Juventini83
14 Февраля 2022 в 19:48
Клоун опять хочет сорвать банк за расторжение контракта, неужели руководители клубов до сих пор этого не поймут.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
14.02  22:45 Специя ... Фиорентина 4.00 3.80 1.89
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Февраля
19:29 · Италия. Серия А
​Абрахам оплатил ужин фанатов «Ромы», которых встретил в ресторане
18:13 · Италия. Серия А
​Капелло раскритиковал Моуринью 1
15:30 · Италия. Серия А
​«Салернитана» обратилась к Пирло слухи
14:23 · Италия. Серия А
​В «Фиорентине» прокомментировали очередное попадание Кокорина в лазарет 2
13:16 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на форварда «Милана» 1
11:28 · Италия. Серия А
Де Лихт: «Игры рукой не было, мяч попал в рёбра»
11:20 · Италия. Серия А
Гендиректор «Аталанты»: «Де Лихт сыграл рукой - это удаление и пенальти» 6
11:03 · Италия. Серия А
Кокорин может остаться в «Фиорентине» до конца сезона
09:57 · Италия. Серия А
Недвед: «Мората - самое важное звено в трио с Дибалой и Влаховичем»
09:11 · Италия. Серия А
Бога установил уникальный рекорд Серии А
09:09 · Италия. Серия А
Ханданович подпишет новый контракт с «Интером»
09:02 · Англия. Премьер-лига
«Мне плевать на деньги»: Наингголан рассказал, что отказал «Ювентусу» и «Челси»
08:34 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет увести полузащитника у Моуринью
08:20 · Италия. Серия А
Де Лихт выразил удивление голом Малиновского
08:04 · Италия. Серия А
Аллегри рассказал, кто станет чемпионом Италии
Все новости
Рекомендуем