​Капелло раскритиковал Моуринью

Известный итальянский тренер Фабио Капелло раскритиковал рулевого «Ромы» Жозе Моуринью. Ранее в прессу просочилась речь Моуринью, в которой он разносит игроков своей команды в раздевалке.

«Я никогда не оскорблял своих игроков, как Моуринью. Я старался быть уважительным. Я требовал от игроков, но при этом уважал их. Уважение было моим правилом номер один.

Если ты оскорбляешь своих футболистов, как это делает Моуринью, ты наносишь экономический ущерб клубу. Это надо учитывать», - высказался Капелло для Sky Sport Italia.

Ранее Жозе Моуринью заявил, что у него нет никаких проблем в отношениях с футболистами «Ромы».