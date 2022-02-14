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Чемпионат Италии. Серия А

​«Салернитана» обратилась к Пирло слухи

14 Февраля 2022 • 15:30 Комментировать

«Салернитана» замыкает турнирную таблицу итальянской Серии А и имеет не так много шансов спастись, судя по ощущениям. Тем не менее, скромный клуб не сдаётся и даже думает о смене Стефано Колантуоно на другого тренера.

«Салернитана» уже связывалась с Дженнаро Гаттузо, Делио Росси и Клаудиньо Раньери, но они отказались от работы. Теперь клуб обратился к Андреа Пирло, предложив ему контракт на четыре года. Об этом рассказывает SportItalia.

Напомним, что Андреа Пирло находится без работы после того, как по завершению прошлого сезона он был уволен из «Ювентуса» по причине неудовлетворительных результатов.

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Евро-Футбол.Ру,
Клаудио Раньери Андреа Пирло Дженнаро Гаттузо Делио Росси Салернитана
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