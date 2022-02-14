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Чемпионат Италии. Серия А

​В «Фиорентине» прокомментировали очередное попадание Кокорина в лазарет

14 Февраля 2022 • 14:23 Комментировать (1)
Специя
...
Фиорентина
4.05 3.65 1.88
Через 7 ч. 47 мин.

Александр Кокорин снова оказался в лазарете и не попал в заявку «Фиорентины» на понедельничный матч Серии А против «Специи». По поводу состояния россиянина высказался Лука ди Франческо, занимающий должность пресс-атташе итальянского клуба.

«Вряд ли у него что-то серьёзное. Но нужно подождать до завтрашнего дня, после игры со «Специей» будут проведены тесты», - слова ди Франческо на своих страницах проводит «РБ Спорт».

Александр Кокорин проводит в «Фиорентине» тринадцатый месяц. За это время россиянин провёл всего десяток матчей. Нападающий не отметился ни одним результативным действием.

Следить за ходом матча «Специя» - «Фиорентина» можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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СПЕЦИЯ ФИОРЕНТИНА
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Комментарии (1)
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BESTJuventus21
14 Февраля 2022 в 14:38
легенда Фиорентины.
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14.02  22:45 Специя ... Фиорентина 4.00 3.80 1.89
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