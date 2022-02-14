​В «Фиорентине» прокомментировали очередное попадание Кокорина в лазарет

Александр Кокорин снова оказался в лазарете и не попал в заявку «Фиорентины» на понедельничный матч Серии А против «Специи». По поводу состояния россиянина высказался Лука ди Франческо, занимающий должность пресс-атташе итальянского клуба.

«Вряд ли у него что-то серьёзное. Но нужно подождать до завтрашнего дня, после игры со «Специей» будут проведены тесты», - слова ди Франческо на своих страницах проводит «РБ Спорт».

Александр Кокорин проводит в «Фиорентине» тринадцатый месяц. За это время россиянин провёл всего десяток матчей. Нападающий не отметился ни одним результативным действием.

Следить за ходом матча «Специя» - «Фиорентина» можно будет в текстовой трансляции.