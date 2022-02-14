Кокорин может остаться в «Фиорентине» до конца сезона

«Фиорентина» по-прежнему не может решить вопрос с российским нападающим Александром Кокориным, не попадающим в состав команды. Клуб пытался избавиться от россиянина в зимнее трансферное окно, однако не нашел покупателя.

Вполне вероятно, что Кокорин останется во флорентийском коллективе до завершения нынешнего сезона. Об этом сообщается на страницах Fiorentina News.

Александр перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из московского «Спартака». За его трансфер «фиалки» заплатили «красно-белым» 4,5 миллиона евро.

С момента перехода россиянин сыграл в Серии А всего девять матчей, в которых не отметился голевыми действиями.