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Чемпионат Италии. Серия А

Кокорин может остаться в «Фиорентине» до конца сезона

14 Февраля 2022 • 11:03 Комментировать

«Фиорентина» по-прежнему не может решить вопрос с российским нападающим Александром Кокориным, не попадающим в состав команды. Клуб пытался избавиться от россиянина в зимнее трансферное окно, однако не нашел покупателя.

Вполне вероятно, что Кокорин останется во флорентийском коллективе до завершения нынешнего сезона. Об этом сообщается на страницах Fiorentina News.

Александр перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из московского «Спартака». За его трансфер «фиалки» заплатили «красно-белым» 4,5 миллиона евро.

С момента перехода россиянин сыграл в Серии А всего девять матчей, в которых не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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14.02  22:45 Специя ... Фиорентина 4.00 3.80 1.89
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