Недвед: «Мората - самое важное звено в трио с Дибалой и Влаховичем»

Бывший футболист туринского «Ювентуса», а ныне вице-президент «старой синьоры» Павел Недвед высказался о роли испанского форварда Альваро Морты в команде.

«Альваро – самое важное звено в нашем атакующем трио. О нем говорят меньше, чем о Дибале и Влаховиче, однако он готов идти на жертвы ради своих партнеров. Мората отлично придерживает мяч, старательно работает и создает для одноклубников свободные зоны. Если наставник выпускает этих троих на поле, значит, он ценит их вклад в результат команды. Иначе они бы не играли», - цитирует Недведа Football-Italia.

Зимой ходили слухи об уходе Мораты в каталонскую «Барселону», однако «Юве» не захотел отпускать игрока.