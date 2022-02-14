Ханданович подпишет новый контракт с «Интером»

Словенский вратарь Самир Ханданович провел переговоры с миланским «Интером» касательно пролонгации трудового соглашения.

В твиттер-аккаунте журналиста Николо Скиры сообщается, что опытный вратарь и руководство «нерадзурри» практически договорились о новом трудовом соглашении, которое будет рассчитано до середины 2023 года. При этом ветеран согласился на понижение заработной платы.

Самир защищает цвета миланского коллектива с 2012 года. В нынешнем сезоне итальянского чемпионата словенский страж ворот поучаствовал в 24 поединках, в которых пропустил 20 мячей. В 11 матчах 37-летний голкипер сохранил свои владения на замке.